AOb: onderwijspersoneel tegen andere schoolvakanties om corona

Als de zomervakantie een week korter duurt, kan de kerstvakantie met een week worden verlengd. Zo missen kinderen zo min mogelijk school als het virus, dat doorgaans in de winter harder rondgaat, opnieuw opleeft. Het anders inrichten van de schoolvakantie is een van de maatregelen indien in de toekomst een nieuwe, gevaarlijke coronavariant de kop opsteekt.

Maar onderwijspersoneel vindt het geen goed plan, aldus de AOb. De peiling werd ingevuld door 22.000 leden van de bond. 16 procent is wel vóór het verkorten van de zomervakantie.

AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt het verschuiven van een vakantieweek „lapwerk.” Volgens haar kan het virus op scholen effectiever worden tegengehouden door andere maatregelen, zoals betere ventilatie in de klassen. Ook moeten leraren volgens de bond voorrang krijgen als er opnieuw vaccinaties nodig zijn tegen corona.

Bekijk ook: Vakantieplan maar beter snel de prullenmand in

Mocht het kabinet toch besluiten de kerstvakantie te verlengen, dan wil de helft van de ondervraagde AOb-leden dat die week af gaat van de zomervakantie. Daarna volgen de meivakantie (32 procent), de voorjaarsvakantie (11 procent) en onderaan staat de herfstvakantie.

Het kabinet liet afgelopen donderdag weten het basis- en middelbaar onderwijs slechts gedeeltelijk te willen sluiten bij een opleving van het virus. Wel zijn dan maatregelen denkbaar, zoals het beperken van contact en regelmatig testen. Een nadere uitwerking van de plannen komt voor de zomer.