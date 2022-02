Grootste zwarte diamant verkocht voor ruim 3,7 miljoen euro

Wetenschap

Column Amito Haarhuis: De duikboot van Drebbel

Wist je dat de duikboot een Nederlandse uitvinding is? In 1620 baarde de Alkmaarse uitvinder Cornelis Drebbel (1572-1633) veel opzien toen hij met zijn zelf ontworpen houten boot de eerste duik maakte in de rivier de Theems in Londen.