Fietsster (83) overleden na botsing met auto in Heerlen

Ⓒ ANP/HH

HEERLEN - Een 83-jarige fietsster is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden, nadat ze zaterdagochtend was aangereden door een auto op de Palemigerboord in haar woonplaats Heerlen.