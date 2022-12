Eerste private maanmissie ooit als missie slaagt Onbemande commerciële Japanse maanlander gelanceerd

De missie heet Hakuto-R en is opgezet door het Japanse bedrijf ispace. Ⓒ SPACEX

Cape Canaveral - Terwijl ruimteschip Orion zondag juist terugkeert naar aarde, is er diezelfde dag vanaf ruimtebasis Cape Canaveral juist een andere raket vertrokken. Een onbemande commerciële maanlander is zondag gelanceerd. Als de missie slaagt, is het de eerste private maanmissie ooit. De bouwer van de lander, het Japanse bedrijf ispace, en lanceerder SpaceX hadden de lancering afgelopen week twee keer uitgesteld voor extra controles.