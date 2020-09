Toezichthouders mishandeld en vastgehouden in café Medemblik

MEDEMBLIK - De uitbater van een café in het Noord-Hollandse Medemblik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat twee gemeentelijke toezichthouders in de zaak werden bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. Een van de toezichthouders raakte lichtgewond tijdens het incident, meldt de politie.