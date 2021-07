Man in VK verdacht van dubbele moord na ’pact met de duivel’

De BBC meldt dat de politie een handgeschreven briefje van de 19-jarige verdachte Danyal Hussein gevonden zou hebben, waarop staat dat hij de intentie had de vrouwen te ’offeren aan de duivel’ in ruil voor het winnen van een loterij. Hussein ontkent dit briefje geschreven te hebben. Volgens de aanklagers was het briefje waarop Hussein de tekst had geschreven met bloed ondertekend. Daarnaast werden drie loterijloten gevonden.

Ⓒ HENRY/SMALLMAN FAMILY

De dubbele moord op de zusjes Biba Henry (46) en Nicole Smallman (27) vond plaats tijdens een feest in een park in het noordwesten van Londen. Twee dagen later werden de lichamen aangetroffen.

De verdachte zou op meerdere dagen in juni loten hebben gekocht. Het bewijs lijkt zich inmiddels steeds meer op te stapelen. Maandag werd aan de jury verteld dat in de slaapkamer van Hussein een latex handschoen, een schep en een bivakmuts is gevonden. Concreet wordt Hussein verdacht van tweevoudige moord en het illegaal bezitten van een steekwapen.