Aantal coronapatiënten op ic's daalt voor vijfde dag op rij, minder nieuwe coronagevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.357 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat komt neer op gemiddeld 7051 per dag. Dat is het laagste cijfer sinds 2 mei, maar toen was er sprake van een storing. In de week tot aan zondag werden gemiddeld meer dan 7500 coronabesmettingen per dag vastgesteld.

In Amsterdam kregen 351 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam telde 242 positieve tests en Den Haag 182. Verder waren er 111 bevestigde besmettingen in de gemeente Utrecht en 84 in Tilburg.

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft al voor de derde dag op rij onder de 2500. Ook vergeleken met vorige week maandag en de drie maandagen ervoor is het totale aantal opnames gedaald.

Spreiden van patiënten

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al een halfjaar bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s.

Vanwege de situatie in de ziekenhuizen besloot het kabinet vorige week om versoepelingen uit te stellen. Inmiddels dalen de coronacijfers. Als die trend zich doorzet, kunnen attractieparken, dierentuinen en sportscholen vanaf volgende week weer open, meldde het kabinet.