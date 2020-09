’Britse regering wil Extinction Rebellion behandelen als criminele organisatie’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren al langer actie in het Verenigd Koninkrijk en blokkeerden daar zaterdag krantendrukkerijen. Die actie was volgens de groep gericht tegen organisaties die het nalaten „accuraat verslag te doen over het klimaat en de ecologische noodsituatie.”

Die protestactie viel slecht bij de regering. Premier Boris Johnson en zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zouden inmiddels hebben gevraagd om een „frisse blik” op hoe Extinction Rebellion precies wordt geclassificeerd. „Het is duidelijk dat ze geen normale actiegroep zijn, dus je moet op een andere manier naar ze kijken”, zegt een bron rond de regering tegen de krant.

Extinction Rebellion is ook actief in Nederland en wil dat landen meer doen tegen klimaatverandering. De groep vindt dat sprake is van een door mensen veroorzaakte noodsituatie die het leven op aarde bedreigt.