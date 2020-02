Wintersport eist nu al meer gewonden dan vorig jaar

„We zijn geschrokken van het hoge aantal meldingen dat bij ons is binnengekomen”, zegt ANWB-woordvoerder Markus van Tol, „want in vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van zo’n 35% ten opzichte van vorig jaar toen we nog 724 gewonden registreerden.”

Ambulance

Het merendeel van de pechvogels meldde zich vanuit de populaire wintersportlanden Oostenrijk, Frankrijk en Italië, aldus Van Tol. „De meest voorkomende letsels zijn enkel- en beenbreuken, maar ook kniebandletsels, armbreuken, bekkenfracturen en gebroken heupen scoren weer hoog. De ernstig gewonde skiërs en boarders worden afgevoerd met lijnvluchten vanaf Innsbrück of München naar ons land. De aloude gipsvluchten met alleen wintersporters bestaan niet meer, vandaar dat ook veel patiënten met een ambulance huiswaarts keren.”

De ANWB geeft als mogelijk verklaring van de onverwachte stijging van gewonden dat het veel drukker is op de pistes dan vorige jaren. Van Tol: „De omstandigheden op de hoger gelegen afdalingen zijn prima, want de sneeuwcondities op hoogte zijn uitstekend. Maar in de dalen is dat absoluut niet het geval. Daar ligt geen sneeuw en dat maakt dalafdalingen onmogelijk, dus iedereen blijft boven en dat maakt dat het voller is en de kans op een ongeluk dus groter is.”

Voor de boeg

„We houden dus wat dat betreft ons hart vast want het afgelopen weekend is de eerste groep landgenoten uit het noorden afgereisd voor hun vakantie op de lange latten, en vrijdag en zaterdag volgt het midden en zuiden. Het seizoen moet dus eigenlijk nog beginnen, want een paar honderdduizend wintersporters hebben het nog voor de boeg. We zijn dus benieuwd of dit ook gepaard gaat met meer ongevallen”, aldus de zegsman.

Traditiegetrouw maakt de Alarmcentrale op de woensdag de meeste cases aan. Dat is dus de vierde skidag, er vanuit gaande dat zaterdag de ’wisseldag’ is. „Dat is voor veel skiërs, boarders en langlaufers de periode dat de vermoeidheid kan toeslaan”, weet Van Tol, die zegt dat de Alarmcentrale niet alleen te hulp geroepen wordt bij letsel op de pistes, maar ook tijdens de reis als een auto strandt.