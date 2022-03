Oorlog in Oekraïne Zondag 13 maart LIVE | Doden en gewonden bij raketaanval op basis nabij Poolse grens

De getroffen Oekraïense militaire basis in Yavoriv ligt op minder dan 25 kilometer van de Oekraïens-Poolse grens. Ⓒ Google Maps

Het is dag 18 van de Russische invasie in Oekraïne. In vrijwel alle Oekraïense regio’s klinkt in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm. In Lviv, in het westen van Oekraïne, is het volgens correspondenten de derde nacht op rij dat het luchtalarm klinkt. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.