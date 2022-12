Premium Het beste van De Telegraaf

Léon B. die Gianna (14) in Brunssum doodschoot, zelf aan verwondingen overleden

Door Bas Dingemanse & Stefan Gillissen

Politieonderzoek bij de woning waar de dodelijke schietpartij plaatsvond. Ⓒ ANP / HH

Brunssum - De man die door de politie verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Gianna (14) in Brunssum, is zelf overleden. Na de schietpartij in de Koolhofstraat schoot deze Léon B. (39) zichzelf neer.