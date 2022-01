Opnieuw aanhouding voor dodelijke schietpartij Rotterdam

Video

‘Justitie meerdere malen gewaarschuwd voor Dave de K.’

Het 4-jarige jongetje Dean is maandagavond dood gevonden in de buurt van het deltapark Neeltje Jans. Zijn ontvoerder, Dave De K. (34) is opgepakt. De verdachte was al eerder veroordeeld voor de fatale mishandeling van een kind, vertelt verslaggever Gerda Frankenhuis.