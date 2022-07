Thomas R. (27) voor de rechter voor ’Tindermoord’ op 21-jarige Mieke

Dinsdag zat Thomas R. met gebogen schouders sniffend en zwijgend in de verdachtenbank van de rechtbank Leeuwarden. Een grote bril met zwart montuur op zijn neus.

De officier van justitie vervolgt hem voor moord, poging moord, een poging tot zware mishandeling, brandstichting en vernieling. De zaak wordt pas op 11 oktober inhoudelijk behandeld, maar er werd wel iets meer duidelijk over wat zich in die nacht heeft afgespeeld in de woning aan de Tweebaksmarkt.

Mieke Jasmine Oort groeide op in de omgeving van Boston in de Verenigde Staten. Haar vader is een Nederlander. In 2019 studeerde ze af aan de Winchester High School en verhuisde ze naar Nederland om het geboorteland van haar vader beter te leren kennen. Ze studeerde Leisure & Events aan de NHL Stenden Hogeschool en deed onder meer onderzoek naar de gevaren van dating-apps.

Het was een lastige beginperiode, want die viel ongeveer samen met het uitbreken van de coronapandemie. Toen die voorbij was wilde ze eindelijk genieten van het studentenleven. „Als je kinderen hebt en ze op eigen benen laat staan, wil je ook dat ze hun vleugels uitslaan”, zei haar vader Michael Oort eerder tegen De Telegraaf.

Elkaar leren kennen via Tinder

Eind 2021 leerde ze Thomas R. kennen via Tinder. Voor hem was Mieke Oort een lot uit de loterij, maar de gevoelens waren niet wederzijds. Thomas R. wilde van geen afwijzing weten en begon haar te stalken. Hij stuurde apps, mails en volgens Mieke’s zus Danique bevestigde hij zelfs een gps-tracker aan haar fiets. Ook drong hij haar kamer binnen om spullen te stelen, die hij vervolgens weer als aanleiding gebruikte om contact met haar op te nemen.

Op zaterdagavond 5 maart benaderde hij Mieke weer. Hij wilde afspreken, zei hij tegen de politie, maar ze zei dat ze ziek was. Hij reed naar de woning in Leeuwarden en zag dat daar een feestje was. Mieke danste met een andere jongen. Woedend reed hij terug naar Leek waar hij nog bij zijn ouders woonde, knutselde daar twee molotov-cocktails in elkaar en reed terug.

Aan de Tweebaksmarkt gooide hij een molotovcocktail tegen het raam van de keuken, klom via de regenpijp naar boven, vernielde een balkonraam en drong de woning binnen.

In de keuken stuitte hij op Mieke en haar vriend Tom (25), die hij beiden te lijf ging met een mes. Mieke werd geraakt in haar borst, longen, hals en arm. Ze overleed ter plekke. Haar vriend raakte zwaargewond en overleefde de aanval ternauwernood. Een huisgenoot van Mieke die het stel te hulp schoot raakte lichtgewond.

Daarna ging Thomas R. er vandoor. Tijdens zijn vlucht belde hij met zijn ouders, die de politie alarmeerden. In de ochtend van 6 maart werd hij vlak over de grens in Duitsland aangehouden. Hij bekende meteen wat hij had gedaan.

Een psycholoog, psychiater en een neuropsycholoog hebben onderzoek gedaan naar de geestvermogens van Thomas R. Het is nog niet bekend wat daaruit is gekomen. Op 11 oktober behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk. De ouders en zus van Mieke komen daarvoor mogelijk over uit de VS.