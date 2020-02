NL’se Wolf of Wallstreet draait tien jaar de bak in voor cokesmokkel

Ⓒ Illustratie Petra Urban

DEN BOSCH - Voormalig beurshandelaar Florian van L. die in zijn gloriedagen bekend stond als de Nederlandse Wolf of Wallstreet, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor smokkel van cocaïne. Dat is een veel hogere straf dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie eerder eiste.