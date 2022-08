Kosovaarse media: mogelijk akkoord met Servië over nummerplaten

Begin deze maand liepen de spanningen tussen beide landen hoog op, nadat Kosovo de circa 50.000 Serviërs die in de grensstreek wonen had opgedragen een Kosovaars nummerbord te nemen. De regering van Kosovo kwam met dat plan omdat hun nummerplaten in Servië niet toegestaan zijn. Ook zouden alle Serviërs die Kosovo in reizen een extra document moeten invullen. Uit woede over deze nieuwe regels blokkeerden Serviërs de wegen bij de grensovergangen. Toen Kosovo de maatregel een maand uitstelde, werden grensblokkades weer verwijderd.

Nadat gesprekken onder bemiddeling van de Europese Unie vorige week niets opleverden, hebben de twee landen de afgelopen dagen verder gesproken. Donderdag reizen afgevaardigden van de EU en de Verenigde Staten naar Belgrado, na woensdag de hoofdstad van Kosovo Pristina te hebben bezocht. Omdat de maatregel van Kosovo is uitgesteld tot 1 september, willen ze snel tot een overeenkomst komen.

Blic Gazeta schrijft dat in het uitgelekte document ook andere problemen worden opgelost. Servië zou ook Kosovaarse identiteitskaarten toestaan op zijn grondgebied en de naam ’Kosovo’ gebruiken in officiële communicatie. Nu spreekt het nog van ’Kosovo en Metohija’, zoals de provincie heette toen die nog bij Servië hoorde. Servië beschouwt Kosovo als een afvallige provincie, die zich illegaal heeft afgescheiden.