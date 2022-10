Man die met lakens wilde ontsnappen uit bajes zat vast voor geruchtmakende ’speciekuipmoord’

Binnenland

LIVE | Eis in hoger beroep 12 jaar cel tegen verdachte aanslag Telegraaf

Bij het gerechtshof in Amsterdam is donderdag twaalf jaar cel geëist tegen de 29-jarige Bilal el H., die een leidende rol zou hebben gespeeld bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018. De rechtbank legde hem daarvoor een gevangenisstraf van tien jaar op, ook bij de rechtbank had het...