Betogers verstoren toespraak Macron in Den Haag

Macron was pas net begonnen met zijn speech over de toekomst van Europa toen hij gestoord werd door een man in het publiek. „Sorry dat ik u onderbreek, meneer de president.” Hij kreeg bijval van twee vrouwen ergens anders in het publiek. „Waar is de Franse democratie gebleven?”, riep een van hen. Macron luisterde naar hen en probeerde met een antwoord te komen, maar de demonstranten schreeuwden door hem heen. „Ik kan deze vraag beantwoorden, als u me daar de tijd voor geeft”, zei hij tegen de betogers.

Na ongeveer een halve minuut werden de drie actievoerders verwijderd uit de concertzaal van Amare. Een van de vrouwen verzette zich en ging luid schreeuwend de zaal uit.

De politie laat weten dat er een man is aangehouden voor „mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol.” De man is door beveiligers van Amare het gebouw uitgezet en buiten aangehouden door de politie. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie kon niet met zekerheid zeggen of het gaat om een van de betogers die de lezing verstoord had.

Voor Macron zijn lezing vervolgde, zei hij te vinden dat zijn lezing niet de plek was om te protesteren. Hij noemde een „maatschappelijk debat” belangrijk, maar zei het ook belangrijk te vinden dat democratisch tot stand gekomen besluiten gerespecteerd worden. Als dat niet gebeurt „breng je de democratie in gevaar”, aldus de president.

Alle toeschouwers en hun tassen moesten van tevoren door beveiligingspoortjes.

Macron is in Nederland voor een staatsbezoek. Hij hield in Amare een toespraak over de toekomst van Europa.