Brussel wil reizen binnen EU verder inperken

Buitenland

’EU-landen sluiten akkoord over sneltesten’

De EU-lidstaten zijn het in principe eens geworden over wederzijdse erkenning van snelle coronatests. Het resultaat van een zogeheten antigeentest, waarbij speeksel wordt afgenomen en die binnen dertig minuten uitslag geeft, wordt dan automatisch door een EU-land geaccepteerd als de test in een ande...