’Goedkoop’ bedankje mantelzorg valt slecht

Door Maarten Ritman Kopieer naar clipboard

Ellen van Agteren met het gewraakte bedankpakketje, waarvan de inhoud deels op of over de datum is. Ⓒ robert vos

OUD-BEIJERLAND - Het afschaffen van de cadeaubon voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard is slecht gevallen. Dat in plaats daarvan een pakketje met etenswaren die bijna over houdbaarheidsdatum zijn cadeau is gedaan heeft daarbij niet geholpen. De gemeente bekijkt of het volgend jaar anders moet.