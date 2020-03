GroenLinks stelt congres uit om corona

GL gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor het congres, dat nu ’ergens in de komende drie maanden’ alsnog ingehaald moet worden. „De gezondheid van ons allemaal staat voorop”, zegt GL-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom. „We nemen de adviezen van het RIVM heel serieus en hoewel er nu nog geen advies is om grote evenementen te annuleren, willen we geen onnodige risico’s nemen.”

Volgens Eikelenboom was een hoge opkomst bij het congres in het Brabantse Den Bosch in het geding. In die provincie geldt de nadrukkelijke oproep voor mensen die zich niet goed voelen om thuis te blijven werken.

De oorspronkelijke agenda van het congres wordt bij een nieuwe bijeenkomst zo veel mogelijk gehandhaafd, zegt Eikelenboom. Eerder zegden andere partijen zoals 50PLUS en Forum voor Democratie al bijeenkomsten in Brabant en Limburg af.