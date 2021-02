Man verzint moord zodat politie oprit sneeuwvrij maakt

Premium Binnenland

Slachtoffer schietpartij Bergen in auto meegenomen: ’Man als lappenpop van achterbank gehaald’

De politie staat voor een puzzel na een schietpartij in Bergen aan Zee dinsdagmiddag. Op twee plaatsen in het kustdorp zijn schoten gelost. Het slachtoffer is in een auto meegenomen en later in het centrum van Bergen, vijf kilometer verderop, op straat overleden.