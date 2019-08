Grapperhaus: toelichting als rechter dat wil

Die toezegging doet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws over die zaak. De omroep concludeert op basis van opgevraagde stukken dat oud-minister Opstelten heeft zich wel degelijk persoonlijk bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Dinsdag wordt de strafzaak vervolgd.

„Als de rechter zegt: ik mis nog een document of toelichting, dan verleen ik volledige medewerking”, belooft de CDA-bewindsman. De documenten die RTL in handen heeft zijn deels onleesbaar gemaakt. Volgens Grapperhaus zijn er voor de rechter echter geen geheimen. Ook de ’afgelakte’ passages mogen wat hem betreft aan de rechter wordt geopenbaard. Verder wil de minister geen commentaar geven, omdat hij het ongepast vindt om dat te doen in een lopende strafzaak. „Het Openbaar Ministerie heeft gezegd zelf de beslissing te hebben genomen en zo hoort het ook. Ik heb geen aanwijzingen dat dat anders is gegaan.”

Coalitiepartner D66 haalt naar aanleiding van de kwestie fel uit. D66 vindt dat het hoog tijd is dat minister Grapperhaus „orde op zaken stelt, na de chaos die de VVD op het departement heeft aangericht”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen. Volgens het Kamerlid staat de onthulling niet op zichzelf. „Vertrekkende topambtenaren, de schijn van de jacht op een klokkenluider en steeds nieuwe informatie over vermeende bemoeienis met de zaak tegen Wilders.” Grapperhaus ’werpt die kwalificatie ver van zich’ en zegt daarover in gesprek te willen met de coalitiepartner. „Dat doet de mensen die daar werken onrecht en het is gewoon onjuist.”