Video aanhouding jonge vrouw zorgt voor veel ophef

Kaatsheuvel - Een arrestatie van een maand geleden zorgt sinds woensdagavond voor veel ophef. Een video waarop te zien is hoe een agent aan de Europalaan in Kaatsheuvel een vrouw van 17 jaar oud aanhoudt circuleert op sociale media. De agent was genoodzaakt om geweld te gebruiken, omdat de verdachte zich hevig verzette tegen de arrestatie.