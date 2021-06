Berkhout in shock door dood bekende dorpsgenoot Sjaak

,,Het is verschrikkelijk dat juist hem dit moest overkomen. Onze Sjaak heeft een heel zwaar leven achter zich’’, vertelt een dorpsbewoonster. Ⓒ Roel van Steinvoorn/GLOCALmedia

BERKHOUT - De politie houdt er ernstig rekening mee dat een bejaarde man die maandag dood in zijn woning in Berkhout is gevonden slachtoffer is van een misdrijf. De politie heeft de woning aan het Oosteinde afgezet met hekken en linten en doet uitgebreid onderzoek in en rond de woning. Dorpsbewoners laten blijken geschokt en verdrietig te zijn door de dood van geliefde „ome Sjaak.”