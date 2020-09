Meerderheid heeft psychische klachten door coronacrisis

Ⓒ Hollandse Hoogte

HILVERSUM - Meer dan de helft van de Nederlanders zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid in hun leven. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 25.000 leden van het eigen opiniepanel over de invloed van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van mensen in het land