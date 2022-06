Vrouw krijgt miljoenen van autoverzekering omdat ze soa krijgt door vrijpartij in auto

De zaak kwam in februari 2021 aan het licht toen de vrouw contact zocht met de autoverzekeringsmaatschappij van haar partner. Ze liet weten dat ze het HPV-virus had opgelopen tijdens een vrijpartij in de auto van de man en claimde een schadevergoeding, dat meldt The Kansas City Star. Ze claimde dat haar partner wist dat hij het HPV-virus bij zich droeg, maar dat niet tegen haar had verteld. Daarom maakte het stel geen gebruik van voorbehoudsmiddelen. Het HPV-virus is seksueel overdraagbaar en kan abnormale celgroei van huid, slijmvlies en genitale wratten veroorzaken.

De claim van de vrouw werd door de verzekeringsmaatschappij afgewezen. Daarop stapte zij naar de rechter. Die stelt de vrouw nu in het gelijk, omdat „de geslachtgemeenschap van het paar in de auto de HPV-infectie veroorzaakte of er rechtstreeks aan bijdroeg.” Volgens The Kansas City Star krijgt de vrouw 5,2 miljoen dollar toegekend „voor schade en verwondingen”. Het bedrag moet door de verzekering worden betaald.

De vrouw heeft inmiddels geen relatie meer met de man.