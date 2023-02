Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn blij dat we er zijn en hulp kunnen gaan bieden’ Nederlands reddingsteam meteen aan de slag in Turkije: ’Naschokken nog voelbaar’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Leden van het Urban Search and Rescue Team vertrokken maandag met hun zoekhonden naar Turkije vanaf Vliegbasis Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Nederlandse Urban Search and Rescue-team is in het Turkse Hatay aangekomen. Daar zijn de leden direct in de stad aan de slag gegaan. „Elke seconde telt voor ons.”