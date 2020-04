Jonge coronadoden zijn ’negatieve uitzondering’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care ziet het aantal ’jongere’ mensen dat op de ic belandt niet significant toenemen, laat hij weten. Maar ze zijn er wel, blijkt uit cijfers van Stichting NICE (Nederlandse Intensive Care Evaluatie). Van alle ic-opnames komt slechts één procent op het conto van twintigers. De dertigers maken zo’n twee procent uit van dat totale aantal van de ongeveer 1250 mensen die op dit moment met het virus op de Nederlandse intensive cares liggen.

Gommers constateert bovendien tot zijn opluchting dat de jongeren die kortgeleden van de ic afgekomen zijn, er overwegend goed aan toe zijn.

Tot nu toe zijn 9 mensen onder de vijftig overleden aan de gevolgen van het virus. Met name het overlijden van een coronaslachtoffer tussen de 25 en de 29 viel afgelopen zondag op. Het RIVM meldde diens overlijden, maar vertelde daar niet bij wanneer of waar dat was gebeurd. Wel was duidelijk dat er sprake was van zogenoemd ’onderliggend lijden’.

Twee weken geleden was de jongste overledene nog achter in de 50, blijkt uit RIVM-cijfers. De meeste overledenen waren ouder dan 80. Ook nu nog ligt de ’overlijdenspiek’ in de grafieken in de leeftijdsgroep tussen de 80 en 84 jaar oud en is meer dan 50 procent van de overledenen boven de 80. Op wereldwijde schaal doet Nederland het met slechts 0,6 procent overledenen onder de 50 goed. Mondiaal is dat namelijk 1 procent, blijkt uit WHO-cijfers.