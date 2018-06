Frits Bom: ’De dood… bestaat niet!’

Frits Bom leefde al jaren in Spanje. Zijn droeve overlijden komt onverwacht. Ⓒ Eigen foto

FRITS BOM was op tv op zijn best als hij, meestal in Spanje, misstanden aanpakte in het toerisme. Als ’Vakantieman’ redde hij menig vakantie en later ging hij wonen in het land dat ondanks alles zijn hart gestolen had. De kleurrijke tv-maker stierf er, donderdag, nogal onverwacht. Al verandert er daarmee volgens hem maar weinig…