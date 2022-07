Premium Het beste van De Telegraaf

Bond waarschuwt voor permanent verkeersinfarct ANWB: ellenlange files door onbetrouwbaar ov

Door Gijsbert Termaat

De Nederlandse wegen lopen steeds vaker compleet vol. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - We stevenen af op een permanent verkeersinfarct. Reizigers worden door de onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer de auto ingezogen, wat resulteert in veel meer verkeer op de weg en ellenlange files in met name de spitsuren.