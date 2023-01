Tweede dag in grote corruptiezaak rond De Mos: deskundige aan het woord

Volg de zaak hieronder vanaf 9.30 uur via de tweets van Lieke Jongbloed.

De campagnebus, die nooit heeft gereden, van de Haagse politieke partij Groep de Mos speelt een rol in de grote corruptiezaak, bleek maandag op de eerste zittingsdag. Hierbij zou de partij giften hebben ontvangen in ruil voor wederdiensten. Ruim drie jaar geleden deed de Rijksrecherche invallen bij de politici thuis en op hun werkkamers in het stadhuis.

Dubbeldekker

Op de eerste dag kwam onder andere de financiering voor de groengele dubbeldekker, waarmee de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op pad wilde, ter sprake. Het zou een van de voorbeelden zijn van de giften die de partij zou hebben ontvangen, waarvoor in ruil wederdiensten werden verlangd. Hierop reageerde Richard de Mos: „Die bus is echt een hoofdpijndossier. Hij heeft nooit gereden, we hebben er wel met z’n allen veel lol aan gehad. Maar het klopt dat ondernemer Akyol hiervoor heeft betaald.”

De ondernemer Atilla Akyol, van zalencentrum Opera dat een van de omstreden nachtvergunningen kreeg, reageerde ook: „De bus is gewoon van mij en van raadslid Jelle Meinezs. De partij mocht het gebruiken en daarna zou het een partybus worden. Het is niet zo dat ik dit als gift heb gedaan.” De ondernemer zou ook in totaal 30.000 euro hebben betaald aan onder andere advertentiekosten voor de partij.

De twee voormalige wethouders kwamen maandag in een eveneens in Haagse kleuren gespoten limousine aan. Op de publieke tribune was er veel aanhang van de partij van De Mos, inmiddels omgedoopt tot Hart voor Den Haag.

De partijleider gaf net als medeverdachte Guernaoui aan het begin van de zitting aan het spannend te vinden, maar zeker blij te zijn dat hij zich na al die tijd kan verdedigen.

Voorkeursbehandeling

In de rechtbank worden de komende dagen de giften, die bestonden uit donaties maar ook dinertjes en een boottochtje, besproken van de horeca- en vastgoedondernemers. Zij zouden in ruil hiervoor een voorkeursbehandeling hebben gekregen vanuit het stadhuis.

Het Openbaar Ministerie komt, als alles volgens planning verloopt, volgende week dinsdag met een strafeis. Begin februari komen de advocaten van de verdachten aan het woord.