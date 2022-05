Premium Het beste van De Telegraaf

Losser komt op adem na drama met huifkar: ’Bijna iedereen was flink bebloed’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS Media

Wat met het kampioenschap begon als een fantastische dag voor het derde zaterdagteam van KVV Losser, eindigde in een drama. Even na half negen zaterdagavond sloeg een huifkar met de feestende meute achter een tractor om. Gevolg: maar liefst twintig gewonden, waarvan 4 tamelijk ernstig. „Sommigen leken in shock.” Inmiddels is iedereen weer thuis.