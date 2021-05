Ex-topadviseur: ’Boris Johnson moest bijklussen vanwege geldzorgen’

Boris Johnson (links) met zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings. Ⓒ ANP/HH

Londen - De geldzorgen van Boris Johnson maken hem ongeschikt als premier. Dat is de laatste klacht van voormalig topadviseur Dominic Cummings. Om zijn peperdure scheiding te financieren was Johnson begin vorig jaar immers druk met het schrijven van een biografie over William Shakespeare. Daardoor miste hij cruciale ontmoetingen rond het coronavirus.