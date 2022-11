Thaise vlogger riskeert gevangenisstraf voor eten van vleermuis

Op de video is te zien hoe Srisunaklua de vleermuis in haar soep dipt en vervolgens opeet. Opmerkelijk genoeg is ze zeer te spreken over het eten van de vleermuis, die ze ‘heerlijk’ noemt.

Inmiddels is de vlogger gearresteerd voor het bezitten van een karkas van een beschermde diersoort en het overtreden van digitale wetten.

Boze reacties

Na de publicatie van de video regent het boze reacties. Zo schrijft iemand: ,,Als je sterft, sterf dan alleen. Niemand neemt je dat kwalijk. Maar als je een pandemie veroorzaakt, ben je verdoemd.” De opmerking is een verwijzing naar de corona epidemie. Iemand anders benadrukt dat ‘ze anderen in gevaar brengt’. ,,Laat dokters en verpleegkundigen met rust op het moment dat je ziek wordt.”

Tekst gaat verder onder de video.

Vleermuizen zitten volgens een dierenarts vol met ziektekiemen, vertelt de arts aan de Daily Mail. Er zou geen bewijs zijn dat kokend water deze ziekteverwekkers dood. Zelfs het aanraken van de huid is al een risico, stelt de expert.

De vrouw ontkende eerst alle beschuldigingen, maar biedt nu haar excuses aan. Ze beloofde plechtig nooit meer vleermuizen te eten.