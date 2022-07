Jaguar neemt hap uit been van jongen (14) die gevaarlijke selfie maakt

De schade aan het been van José was groot toen het dier zijn klauwen en tanden vol in zijn lichaam zette. En dat alles omdat hij een extreem gevaarlijke selfie wilde maken. Hiervoor sprong de jongen over een beveiligingshek van dierentuin Leon, in de Mexicaanse staat Guanajuato. Het beest beklom de wand van zijn hok om zijn hoofd door de spijlen van zijn kooi te steken. Hierop greep het dier het been en de schoen van José. In eerste instantie wist het dier ook van geen ophouden, tot zijn schoen uitviel.

Toen kwam een tweede jaguar aangerend die de schoen snel pakte, tot onvrede van de eerste jaguar. Het gaf José de tijd om snel zijn been terug te trekken. Op foto’s die de familie van José op sociale media deelde, is te zien dat de beet een groot deel van de huid van de jongen heeft doen verdwijnen. Medewerkers van de dierentuin hebben medische hulp verleend totdat de hulpdiensten ter plaatste waren.

Inmiddels heeft de dierentuin in Mexico laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongen. In eerste instantie wilde de dierentuin voorstellen om te helpen met het dekken van de medische kosten, maar lokale autoriteiten stellen dat het vooral van belang is om je aan de regels te houden.