Geen behandeling na brute verkrachting Hoorn

Het fietspad waar het slachtoffer van de fiets werd gesleept, mishandeld en verkracht. Ⓒ Martin Mooij

Hoorn - De 29-jarige Mourad T. uit Hoorn die donderdag werd opgepakt voor een zeer gewelddadige verkrachting van een jonge vrouw, is in een eerdere strafzaak na eveneens een brute verkrachting nooit psychologisch onderzocht. Daardoor kwam T. nooit in aanmerking voor behandeling.