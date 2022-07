22-jarige springt van brug en belandt in rolstoel: ’Doe niet wat ik gedaan heb’

Afgelopen jaar besloot de 22-jarige vrouw om met een paar vrienden van de Devil’s Bridge in Kirkby Londsdale in het Verenigd Koninkrijk te springen. De bedoeling was om dan in de rivier wat te kunnen afkoelen. Haar val liet Libbey op video vastleggen. Maar terwijl ze in het water lijkt te spartelen is te horen hoe ze schreeuwt dat ze haar rug bezeerd heeft.

Ze sleepte zichzelf naar de kant, waar ze gedurende drie en een half uur niets anders kon doen dan blijven liggen, wachtend op de hulpdiensten. Ze werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze vervolgens zes uur lang op de operatietafel lag.

De jonge vrouw smeekt nu anderen via sociale media om haar niet na te doen. „Ik heb veel mensen van de brug zien springen, ook kinderen en zij waren allemaal in orde. Toen ik op de rand stond, voelde ik een beetje adrenaline vermengt met nervositeit. Vanaf het moment dat ik sprong voelde ik angst en net voor ik het water raakte, besefte ik hoe hoog het echt was. Ik had gewoon pech. De manier waarop ik het water raakte zorgde ervoor dat het aanvoelde alsof ik een stenen muur raakte. Het veroorzaakte een breuk in mijn ruggengraat”, zegt ze.

„Doe het niet”

„Mijn boodschap is de volgende: het kan iedereen op elk moment overkomen en elke kleine beslissing kan je hele leven veranderen. Doe dit daarom niet. Iedereen maakt fouten, maar ik wil het bewustzijn bij de mensen gewoon vergroten”, klinkt het.

Sinden verbleef een week in het ziekenhuis en bracht vervolgens vier maanden door in een rolstoel om te kunnen herstellen. Sindsdien leeft ze met metalen staven en titanium schroeven in haar ruggengraat. „Ik moest opnieuw leren lopen en moest me aan alles aanpassen. Ik moet nog steeds naar de fysiotherapeut en dat zal nog een tijdje zo zijn. Ik kan nog steeds niet volledig buigen en een deel van mijn ruggengraat beweegt nog steeds niet zo goed. Voorheen was ik heel actief maar dat mag nog steeds niet. Ik ben nu al een jaar verder en ik voel nog steeds pijn”, klinkt het nog.