Carnaval in ’Sassendonk’: Zwols feest steekt zuiden naar de kroon

Door Roy Klopper

Ⓒ Frans Paalman

ZWOLLE - Het was ooit flink pionieren voor roomse feestvierders in een vijandige protestante omgeving, maar inmiddels wordt de optocht vrolijk toegezwaaid door Staphorster kooplui. Het carnaval in Zwolle is anno 2023 onomstreden en steekt de vieringen in het zuiden naar de kroon. Althans, dat menen ze in Overijssel. En dan is er ook nog het zes keer elfjarig bestaan van CV De Eileuvers.