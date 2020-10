Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets verder toegenomen

ROTTERDAM - In Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 2374 mensen met Covid-19. In Duitsland liggen ook nog twee coronapatiënten uit Nederland in het ziekenhuis. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten komt daarmee op 2376, 18 meer dan een dag eerder, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).