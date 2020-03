Inspectie waarschuwde tbs-kliniek de Kijvelanden vorig jaar al

Politieonderzoek zondagavond bij de Kijvelanden na de ontsnapping van twee tbs’ers. Ⓒ ANP

Poortugaal - Voor de tweede keer binnen drie jaar tijd staat tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal in het teken van een dodelijk incident. Zondag werd een ontsnapte tbs’er na een achtervolging doodgeschoten; in 2017 stak tbs’er Michel T. een 25-jarige medewerker van de kliniek dood met een schaar. De inspectie waarschuwde vorig jaar nog voor personeelsproblemen.