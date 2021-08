Ook Britten dumpen hun ‘Oxford’ vaccin

In februari dit jaar was Engeland nog volop met de EU verwikkeld in een juridisch steekspel over de achterblijvende leveringen aan de EU van het ’Oxford’ vaccin waarmee Engeland eerst zichzelf en daarna de rest van de wereld zou gaan redden. Inmiddels heeft Boris Johnson de ooit zo veelbelovende Britse trots stilletjes bij het vuilnis gezet.

Ⓒ ANP/HH