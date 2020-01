Lerarenstaking? Gezinnen maken van de nood een deugd

De jongens van Martijn rauzen in skelters over een crossbaan. Vader Martijn (42) en moeder Ginger (33) zien het glimlachend aan. Ⓒ Aldo Alessie

Wie geen mogelijkheid heeft om braaf te leren, eindigt dezer dagen hoogstwaarschijnlijk in een vakantiepark. Dankzij de stakende leraren is het volle bak op de parken, zoals bij Center Parcs de Eemhof in Zeewolde.