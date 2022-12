Kaag en Santokhi: goed gesprek over beoogde excuses slavernij

Ook Santokhi toonde zich tevreden over het gesprek. „Als regering stellen we op prijs dat Nederland in de persoon van Kaag is gekomen om Suriname te informeren”, aldus de president. Hij zei het wel jammer te vinden dat hij en zijn regering laat zijn geïnformeerd over de mogelijke excuses.

In antwoord op enkele vragen van journalisten zei Kaag dat ze naar Suriname is gekomen, omdat er misschien een verkeerd en onvolledig beeld was ontstaan over de „betekenisvolle boodschap” die de Nederlandse regering op 19 december bekend zal maken.

Kaag sprak later ook nog met de voorzitter van het parlement Marinus Bee en Dew Sharman, die voorzitter is van de commissie mensenrechten.

Vrijdagmiddag was er op de Nederlandse ambassade een persconferentie, waar Kaag nog een toelichting gaf op de gesprekken die ze met maatschappelijke organisaties heeft gevoerd. Zij mochten hun zegje doen over het „betekenisvolle moment” van 19 december. Dan gaat premier Mark Rutte in het Nationaal Archief excuses aanbieden, al wil het kabinet dat nog niet bevestigen.

Op de vraag van journalisten of premier Mark Rutte maandag inderdaad excuses voor het slavernijverleden gaat aanbieden, liet ook Kaag het antwoord in het midden. Ze gaf wel aan dat de Nederlandse regering 19 december ziet als „de eerste dag van een nieuwe pagina in de geschiedenis die we nog samen moeten schrijven. Erkennen, excuses en herstel zijn daarbij belangrijke uitgangspunten”, aldus Kaag.

Kaag is naar Suriname afgereisd om de irritaties over de slavernij-excuses te sussen. Ⓒ ANP / ANP

Enkele van de genodigde maatschappelijke organisaties hadden kritiek op de gang van zaken. Ze spraken van een „koloniale houding, eenrichtingsverkeer en een opgelegde datum.” De vicepremier reageerde dat ze zelf een ander beeld had van de gesprekken en dat ze blij is dat ze op bezoek is geweest in Suriname. „Ik heb het proces toegelicht en geprobeerd duiding te geven. Niet alles is goed gegaan. Idealiter zou zo’n bezoek niet nodig zijn geweest”, zei Kaag.

Zaterdag komt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname aan. Hij zal maandag nadat premier Rutte zijn toespraak heeft gegeven in Paramaribo een nadere toelichting geven op de woorden van de premier.

