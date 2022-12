Minister Kaag in Suriname voor gesprek met president over aanbieden excuses

Santokhi heeft donderdag in de Nationale Assemblee de laatste ontwikkelingen rond het aanbieden van de excuses besproken. Hoewel de Nederlandse regering Suriname nog steeds niet formeel heeft geïnformeerd over het aanbieden van excuses, heeft Santokhi geen bezwaar hiertegen, zei hij in de vergadering.

Kaag zal ook praten met enkele ministers en leden van het Surinaamse parlement. Daarnaast zal ze een toelichting geven op de plannen van het kabinet voor het aanbieden van excuses op maandag 19 december. Tot nu toe spreken vertegenwoordigers van de Nederlandse regering steeds over een „betekenisvolle” boodschap in verband met het slavernijverleden. „Wat mij betreft gaat het 19 december om het inzetten van een traject van het aanbieden van excuses”, zei Santokhi.

De president benadrukte dat het niet de eerste keer is dat Nederland en Suriname over excuses en het slavernijverleden spreken. Tijdens het bezoek dat Rutte in september aan Suriname bracht, zei de Nederlandse premier dat wat hem betreft 2023 in het teken moet staan van erkenning van het slavernijleed.