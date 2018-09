’AOW-verhoging is doorgeslagen’

„Wij merken dat er heel veel onrust heerst onder werknemers in verschillende sectoren. Als ik ergens in het land ben in een fabriek, bij de politie, in de zorg, het onderwijs of de bouw, dan geven mensen aan dat zij hun huidige werk niet tot hun 68e kunnen volhouden”, zegt Busker.

De AOW-leeftijd gaat in 2022 naar 67 jaar en drie maanden. De verhoging is noodzakelijk, omdat de levensverwachting in ons land stijgt. Het nieuwe kabinet wil de verhoging niet terugdraaien en legt de bal bij de sociale partners.

„Het kabinet loopt weg van zijn verantwoordelijkheid. Zij hebben deze versnelde en rigoureuze maatregel erdoorheen geduwd en ze willen er geen millimeter op bewegen. En dan wordt er tegen ons gezegd dat wij er maar voor moeten zorgen dat werknemers gezond de finish kunnen halen. Maar het is voor grote groepen mensen gewoon niet te doen”, aldus Busker.

De FNV-voorzitter eist daarom dat er zo snel mogelijk een rem komt op de verhoging van de AOW-leeftijd. „Het systeem is compleet doorgeslagen en moet daarom volledig op de schop. Als we dit doorzetten krijgen we over een paar jaar te maken met een nieuwe groep mensen die langdurig langs de kant staat.”

Busker merkt dat het besef inmiddels ook is doorgedrongen bij werkgevers. De sociale partners hebben tot nu toe in verschillende cao’s afspraken gemaakt om ouderen gezond aan het werk te houden. Zo zorgt het generatiepact ervoor dat oudere werknemers minder uren werken. Daarvoor komen jongeren in de plaats.

„Wij merken dat er steeds meer werkgevers zijn die worstelen met de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook zij vragen zich of ze dat nog wel van hun werknemers kunnen vragen”, aldus Busker.