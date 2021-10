Asielplicht zet gemeente klem: ’De rek is er gewoon uit’

Premium Binnenland

Opvang loopt over, asielzoekers op stapelbed in congreshal

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat voor het eerst sinds de vluchtelingencrisis in 2015 weer gebruik maken van congrescentra om asielzoekers onderdak te bieden. Dat is nodig doordat de asielopvang in Nederland vol zit. „Het noodscenario van veldbedjes in sporthallen en scholen is niet...