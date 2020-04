Maffia verspreidt voedsel onder arme Italianen

De maffia deelt voedsel uit aan de armen. Nobel, maar hoofdaanklager van Catanzaro Nicola Gratteri is sceptisch. „Winkels zijn al meer dan een maand gesloten. Miljoenen mensen wonen in de grijze economie, waardoor ze al die tijd van enig inkomen verstoken zijn. Als de staat die families niet snel gaat helpen, zal de maffia in dat gat springen, en controle over hen verwerven.”

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, stelt dat de maffia ’de groeiende armoede kan uitbuiten om mensen te rekruteren’, maar dus ook door voedsel uit te delen. In Napoli hebben groepen gelieerd aan de Camorra een distributiesysteem opgetuigd. In Palermo deelde de broer van een bekende Cosa Nostra-leider voedsel uit.

„De maffia zijn niet alleen criminele organisaties”, zegt Oxford-hoogleraar criminologie Federico Varese. „Deze organisaties willen hun gebieden regeren, en de markten reguleren.”

Voedsel uitdelen is een tactiek die zo oud is als de maffia zelf. Bendeleiders stellen zich op als lokale weldoeners. Ze vragen niets terug – in het begin, althans. „Ze willen een stad leiden, en weten donders goed: dan moet je voor je mensen zorgen. In de ogen van burgers is een bestuurder die op de deur klopt, en gratis eten brengt, een held. Die leider weet dan dat ze op deze families kunnen rekenen als dat nodig wordt.”