Ultieme zoektocht naar vermisten Watersnoodramp levert 58 nieuwe dna-profielen op

Er is nog een flinke lijst met vermisten, zo werd eerder dit jaar duidelijk bij de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp. De politie is al langere tijd bezig om deze mensen hun naam terug te geven. Zo begonnen de afdelingen forensische opsporing en vermiste personen van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant in 2013 al met de zoektocht naar de vermisten. In datzelfde jaar werden meer dan dertig graven geopend van onbekende personen, zogenaamde nomen nescio’s die omkwamen op 1 februari 1953 door de natuurramp.

Van alle slachtoffers is dna afgenomen. Met het verstrijken van de jaren bleken lang niet alle onbekende doden te zijn geïdentificeerd. De politie hoopt dat een verdere doorontwikkeling in dna-verwantschapsonderzoek zorgt voor nieuwe kansen. „Genoeg redenen om begin 2023, zeventig jaar na de ramp, nog een ultieme poging te doen om verwanten alsnog te koppelen aan de onbekende doden van deze ramp. Het doel van de politie is om alle onbekende doden hun naam weer terug te geven en thuis te brengen bij hun families”, zegt de politie.

Volgens de politie Zeeland-West-Brabant komt een deel van de 58 mensen in aanmerking voor dna-afname, omdat zij daadwerkelijk familie zijn van iemand die nog vermist wordt. „Nadat de politie zorgvuldig de familierelaties heeft onderzocht, kan straks de daadwerkelijke dna-afname plaatsvinden. Het Nederlands Forensisch Instituut zal dan de gemaakte dna-profielen laten opnemen en vergelijken in twee speciale databanken: de Nederlandse dna-databank voor vermiste personen en de internationale dna-databank I-familia.”

Het onderzoek richt zich alleen op mensen die daadwerkelijk verwant zijn met een vermiste van de Watersnoodramp. Er meldden zich ook mensen die niet specifiek een familielid misten, maar toch wilden helpen.

Hoeveel mensen uiteindelijk hun dna afstaan, is volgens de politie nog niet bekend. „De politie doet nauwkeurig onderzoek naar de familierelaties en dat kost tijd. Veel mensen moeten namelijk nog aanvullende informatie aanleveren, zoals een stamboom van de familie.”

De mensen die in aanmerking komen, krijgen een brief met daarin de oproep voor en uitleg over de dna-afname. Per persoon zal gekeken worden hoe de dna-afname zal verlopen. De politie sluit niet dat de planning en de uitvoering van de dna-afnamen mogelijk nog enige tijd in beslag nemen. Dit omdat de hedendaagse criminaliteit ook de nodige capaciteit vraagt van de politie. „Tijd en zorgvuldigheid is in deze ultieme poging van groot belang”, aldus de politie.

Overigens kunnen mensen die in de eerste of tweede familielijn een broer of zus, vader of moeder, opa of oma kwijt zijn zich nog steeds bij de politie kunnen melden.