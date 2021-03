Vier verdachten vast voor dood 66-jarige man uit Oud Ade

Premium Buitenland

Geen weg terug na aanval Mozambique

Een point of no return, zo noemen experts de aanval van Al Sunnah wa Jama’ah in Palma, in de Noord-Mozambikaanse provincie Cabo Delgado. Met wellicht honderden slachtoffers en vermisten is het het dodelijkste offensief sinds de eerste aanval van de extremisten in 2017. Intussen wordt de Duinkerken-a...