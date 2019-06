Brandweermensen staan dag en nacht klaar voor onze maatschappij. Soms met gevaar voor eigen leven, want het vak is niet zonder risico’s. Daar zijn ze zich van bewust, maar af en toe gaat het vreselijk mis en laten brandweermensen het leven tijdens het uitoefenen van hun vak. Morgen is de jaarlijkse herdenking van de gevallen helden.